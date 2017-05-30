В РФ возбудили дела за "обстрел" Яковлевки, Гольмовского и Трудовских

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Вторник, 30 мая 2017, 09:37

Следственный комитет Российской Федерации возбудил три дела о применении запрещенных методов войны в Украине за якобы артобстрелы населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте СК РФ 30 мая.

По версии следствия, 22 и 24  мая 2017 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины "произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Гольмовском Никитовского района Горловки, поселке Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка".

"В результате обстрелов получили ранение пять местных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте", – отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В СК РФ утверждают, что украинские бойцы, "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины", нарушили Протокол о прекращении применения оружия и Меморандум к нему, а также Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

"Следствие полагает, что, как и прежде, мотивом этих особо тяжких преступлений, не имеющих срока давности, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", – заявляет СК РФ.

Согласно ст. 12 Уголовного кодекса РФ, "иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве", заявляет СК РФ.

Следком возбудил 3 уголовных дела по ч.1 ст.356 УК РФ – "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В рамках расследования проводят "следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и конкретных должностных лиц, к ним причастных".

Как известно, конфликт на востоке Украины после аннексии Крыма спровоцировала и поддерживает Россия, поставляя на Донбасс оружие, бойцов, финансирование для боевиков и даже продовольствие, а также оказывая политическую поддержку.

Несмотря на минские соглашения, к которым причастна и Россия, боевики продолжают применять оружие на востоке Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Донбасс
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