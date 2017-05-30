Организации, в названии которых есть "полиция", заставят переименоваться

596 просмотров
0
Вторник, 30 мая 2017, 10:32

Общественные организации и предприятия, в названии которых есть слово "полиция", должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.

Он отметил, что многочисленные "ООошки и КПшки" незаконно используют слово "полиция".

"После тщательного юридического анализа и письма министра Авакова к министру Петренко достигнута принципиальная договоренность между МВД и Минюстом о том, что последнее будет принимать все законные меры для приведения в соответствие с законом названий этих юрлиц", – сообщил Шевченко.

"Проще говоря, все должны будут перерегистрироваться и убрать прочь слово "полиция" из своих названий", – пояснил он.

Шевченко отметил, что по ч. 4 и 5 статьи 16 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица, кроме органов местного самоуправления.

"В наименовании юридических лиц запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления либо производные от этих наименований. В данном случае центральный орган исполнительной власти – Национальная полиция", – заявил Шевченко и добавил, что закон позволяет использовать сокращенную форму "полиция".

"Согласно пункту 8 части 1 статьи 28 закона, несоответствие наименования юридического лица требованиям закона является основанием для отказа в государственной регистрации", - отметил пресс-секретарь МВД.

"Все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться "стражами" или чем-то похожим, на что уже местному самоуправлению фантазии хватит, – но "полиция" может быть в стране только одна, а именно – "Национальная полиция Украины", – заявил он.



Шевченко также напомнил: "Такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и представляет состав преступления по статьям "Присвоение властных полномочий", "Самоуправство" и т.п".

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция законодательство Минюст МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве на Позняках из машины расстреляли мужчину 30 мая 2017, 09:45
Аброськин: Порядок в Красногоровке будет охранять КОРД 28 мая 2017, 20:28
Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа 28 мая 2017, 07:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аграмунт нарушил договоренность об отставке с должности президента ПАСЕ
В Киеве на Позняках из машины расстреляли мужчину
Хроника 30 мая. Саакашвили отдали Одесчину, а Киркорову – народного артиста
СЦКК: Боевики обстреляли сельхозпредприятие, начался пожар
Все новости
Чтобы глаза не болели

Офтальмолог назвала самые распространенные ошибки своих пациентов

Diversity Matters

Кто и зачем пришел на антипогромный концерт в Киеве