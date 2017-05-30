Пьяный боевик ОРДО задержал патруль ОБСЕ на блокпосту

1151 просмотр
0
Вторник, 30 мая 2017, 10:56

Пьяный боевик на блокпосту недалеко от подконтрольного ОРДО пгт Александровка задержал патруль Специальной мониторинговой миссии.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном 29 мая вечером.

"28 мая вооруженный член "ДНР", который, очевидно, был в состоянии опьянения, на 10 минут задержал патруль СММ на пункте въезда-выезда неподалеку от подконтрольного "ДНР" пгт Александровка (20 км на юго-запад от Донецка). Миссия проинформировала об этом СЦКК", - говорится в отчете.

В отчете также указано, что 27 мая боевик задержал миссию на блокпосту недалеко от подконтрольного ОРДО с. Набережное.

"27 мая вооруженный член "ДНР" задержал патруль СММ на пункте въезда-выезда неподалеку от подконтрольного "ДНР" с. Набережное (33 км на северо-восток от Мариуполя) на 33 минуты. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - указано в отчете.

Кроме того, медработники в Горловке Донецкой области запретили общаться с пострадавшим во время обстрелов лицом, поскольку, по словам медиков, наблюдатели должны получить разрешение от "руководства" боевиков.

Украиснкая правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД пояснили, когда украинцам могут отказать во въезде в ЕС
Правоохранители ведут обыск в компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций
Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка
Застреленный в Киеве оказался советником главы Укрспирта
Все новости
кино

Названы победители Каннского кинофестиваля

8 лайфхаков

Как "порвать" с пластиком