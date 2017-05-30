Пьяный боевик ОРДО задержал патруль ОБСЕ на блокпосту

Пьяный боевик на блокпосту недалеко от подконтрольного ОРДО пгт Александровка задержал патруль Специальной мониторинговой миссии.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном 29 мая вечером.

"28 мая вооруженный член "ДНР", который, очевидно, был в состоянии опьянения, на 10 минут задержал патруль СММ на пункте въезда-выезда неподалеку от подконтрольного "ДНР" пгт Александровка (20 км на юго-запад от Донецка). Миссия проинформировала об этом СЦКК", - говорится в отчете.

В отчете также указано, что 27 мая боевик задержал миссию на блокпосту недалеко от подконтрольного ОРДО с. Набережное.

"27 мая вооруженный член "ДНР" задержал патруль СММ на пункте въезда-выезда неподалеку от подконтрольного "ДНР" с. Набережное (33 км на северо-восток от Мариуполя) на 33 минуты. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - указано в отчете.

Кроме того, медработники в Горловке Донецкой области запретили общаться с пострадавшим во время обстрелов лицом, поскольку, по словам медиков, наблюдатели должны получить разрешение от "руководства" боевиков.

Украиснкая правда