Дело пранкера, оголившегося на Евровидении, ушло в суд

Киевская местная прокуратура №4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт в отношении пранкера Виталия Седюка, который снял штаны на Евровидении.



Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



Орган следствия квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).



"Теперь – слово за судом", – добавляет Максимец.



Как известно, Седюка задержали правоохранители 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017".



Согласно статье 296 Уголовного кодекса хулиганство наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.



Украинская правда