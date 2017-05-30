Суд отложил рассмотрение лишения гражданства Артеменко

Высший административный суд отложил начало рассмотрения законности указа президента о прекращении украинского гражданства экс-депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Об этом сообщил судебный распорядитель, передают "Украинские новости".

По его словам, заседание, назначенное на 11:30 вторника, не состоится, потому что заболел один из членов судейской коллегии.

Дата, на которую перенесено рассмотрение, еще не определена.

Как известно, 29 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

16 мая из-за отсутствия гражданства Верховная Рада досрочно лишила Артеменко мандата.

18 мая Высший административный суд, начав рассмотрение иска Артеменко на прекращение своего гражданства, отказался временно приостановить действие указа Порошенко. Рассмотрение иска Артеменко по сути было назначено на 11:30, 30 мая.

Украинская правда