В МИД пояснили, когда украинцам могут отказать во въезде в ЕС

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Вторник, 30 мая 2017, 12:14

После введения безвизового режима гражданину Украины могут отказать во въезде в страны Евросоюза по нескольким причинам.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

В частности, во въезде может быть отказано, если гражданин Украины:

- находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

- находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;

- осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

- является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

- если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

- если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Как известно, 22 мая Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь в ночь на 11 июня.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Европейская правда

Темы: визы ЕС
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