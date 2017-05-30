Ремонтники взялись за масштабный прорыв трубы в Киеве

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Вторник, 30 мая 2017, 13:17

Аварийная бригада "Киевэнерго" намерена завершить ремонтные работы и восстановление участка тепловой сети в Голосеевском районе Киева 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook 30 мая.

Отмечается, что утром вторника начались ремонтные и восстановительные работы на проспекте Голосеевском, 27. Ремонт этого участка теплосети продлится около суток.

 

"В течение суток аварийная бригада Киевэнерго завершит работы в металле, после этого будет засыпана пропасть, образовавшееся в результате прорыва теплотрассы", – говорится в сообщении.

 

Как известно, 29 мая 2017 года около 14:00 произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на Голосеевском проспекте, 27 в результате проведения гидравлических испытаний.

Фонтан воды достиг 7-го этажа. Позже в сеть выложили видео с камеры наблюдения.

На месте аварии было повреждено несколько автомобилей и образовалась промоина на придомовой территории размером 2х3 м.

Украинская правда. Киев

Темы: Киев
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