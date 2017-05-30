Ремонтники взялись за масштабный прорыв трубы в Киеве

Аварийная бригада "Киевэнерго" намерена завершить ремонтные работы и восстановление участка тепловой сети в Голосеевском районе Киева 31 мая.



Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook 30 мая.



Отмечается, что утром вторника начались ремонтные и восстановительные работы на проспекте Голосеевском, 27. Ремонт этого участка теплосети продлится около суток.

"В течение суток аварийная бригада Киевэнерго завершит работы в металле, после этого будет засыпана пропасть, образовавшееся в результате прорыва теплотрассы", – говорится в сообщении.

Как известно, 29 мая 2017 года около 14:00 произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на Голосеевском проспекте, 27 в результате проведения гидравлических испытаний.



Фонтан воды достиг 7-го этажа. Позже в сеть выложили видео с камеры наблюдения.



На месте аварии было повреждено несколько автомобилей и образовалась промоина на придомовой территории размером 2х3 м.



Украинская правда. Киев