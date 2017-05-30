Помощники Сергея Клюева до сих пор получают зарплату

Помощники экс-депутата Сергея Клюева, который проходит по делу Януковича и сбежал из Украины, до сих пор получают зарплату.

Об этом говорится в ответе первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Петра Боднара на запрос Глеба Каневского, руководителя отдела противодействия коррупции Центра "Эйдос".

С 1 февраля 2016 по 24 мая 2017 Сергей Мальцев получил 99,7 тыс. гривен, Инна Маевская 172,9 тыс. гривен. Деньги они получили как помощники-консультанты Клюева.

"Сообщаю, что за период работы в должности помощника-консультанта народного депутата Украины восьмого созыва Клюева С.П. с 01.02.2016 по 24.05.2017 Мальцеву С.Т. была начислена и выплачена заработная плата в размере 99 699 грн 22 копейки, Маевской И .А. начислена и выплачена заработная плата в размере 172 913 грн 42 копейки ", - говорится в ответе.

Кроме того, в ней указано, что Мальцеву и Маевский не выплачивали средств на отпуска и материальной помощи.

Как сообщалось, в январе 2016 Верховная Рада дала разрешение на арест Сергея Клюева. Он проходит по нескольким делам, в том числе относительно махинаций с оформлением резиденции Януковича в Межигорье. В 2015 году он бежал из Украины.

В мая 2017 года Интерпол снял с розыска бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, в том числе и Сергея Клюева.

Олег Твердь, для УП