В Минобороны рассказали, из каких областей недобор призывников

Западные области не выполняют план по призывникам в украинскую армию.

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба Артур Артеменко, передает LIGA.net.

"Западные области несколько недовыполняют план. Наверное, в связи с сезонными работами, которые там проходят. Нам нужно разобраться с вопросом рынка труда, который там есть", - сказал он.

По словам Артеменко, многие призывники, вместо службы в армии, работают в других регионах или за границей.

При этом, отметил замначальника Генштаба, в восточных регионах план выполняется всегда. "Эти призывники наиболее мотивированы для выполнения заданий", - заявил он.

Артеменко рассказал также, что с начала 2017 года более 14 тысяч человек подписали контракт с ВСУ. Из них более тысячи офицеры. 1,3 тысячи - срочники, которые решили продолжить службу на контракте.

"Основные усилия в 2017 году сосредоточены на укомплектовании боевых бригад, которые полностью привлечены к проведению АТО", - сказал он.

Артеменко отметил, что после увеличения надбавки за участие в АТО до 7,5 тысяч гривен бойцы на первой линии получают в среднем по 16 тыс. Минимальное обеспечение контрактника составило от 7 тысяч гривен.

Как сообщалось, Минобороны начинает призыв на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.