САП: В деле Онищенко 9 беглецов

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Вторник, 30 мая 2017, 14:31

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на открытом судебном заседании по "газовому делу" Александра Онищенко.

Об этом журналистам сообщил председатель САП Назар Холодницкий.

Он отметил, что рассматривать дело будет Соломенский суд.

"Закон предусматривает 10 дней для предварительного досудебного заседания, но так случилось, что мы редко в это время почему-то укладываемся. Мы будем настаивать на открытом судебном заседании", - сказал Холодницкий.

Он сообщил, что по газовому делу есть 9 беглецов.

"По беглецам в этом деле - 9 человек находятся в розыске ... По этим лицам будем инициировать процедуру заочного осуждения", - сказал он.

Холодницкий напомнил, что некоторые фигуранты этого дела бежали после того, как суды их отпускали.

Украинская правда

Темы: Онищенко
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