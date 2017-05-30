NYT рассказала, как из России финансируют маргинальные силы в Европе

Журналист американской газеты New York Times рассказал о русской схеме финансирования маргинальных политических сил в Восточной Европе для распространения пропаганды.

В статье приводится рассказ чешского сталиниста Ладислав Кашук, который принимал участие в организации митинигив, сообщает ЛИГА.net.

Кашука рассказал, как получил сообщение в Facebook, где на смеси русского и чешского ему предложили деньги за организацию уличной демонстрации. Он должен был купить атрибутику, чтобы организовать в Праге протест против НАТО и власти Украины. Впоследствии Кашука должен был выложить видео "протеста" в интернет.

По словам Кашуки, летом 2014 он получил 1,5 тыс. евро от адепта российских национальных идей Александра Усовского. Об этом случае стало известно после того, как украинские хакеры похитили переписку в Facebook и электронной почте.

"Это сотрудничество показала на наиболее низовом уровне особенно тайный аспект российской стратегии воздействия: активистов-фрилансеров, продвигающих идеи РФ за рубежом, получая поддержку от российских олигархов и других приближенных к Кремлю лиц, а не конкретно от государства России", - пишет NYT.

Усовский и ему подобные наемники информационного фронта РФ, сообщает автор статьи, делают ставку на политических маргиналов в Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, но их усилия "дают небольшой выхлоп".

"Его (Усовского, - ред.) общение дает возможность взглянуть на российский образ мышления, их амбиции и разочарования. Особенно примечательны его связи с канцелярией российского националиста-миллиардера под санкциями США Константина Малофеева", - подчеркивает журналист NYT.

В статье также говорится о поддержке "друзьями Путина" ультраправых венгров с "Йоббика", неофашистской военизированной группы "Венгерская гвардия" и других радикалов.