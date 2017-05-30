Порошенко: Путин пытался украсть Анну Ярославну

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Вторник, 30 мая 2017, 15:51

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина воссоединилась с европейской семьей.

Об этом он сказал в обращении по случаю решения Сената Королевства Нидерланды о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он подчеркнул, что российские власти с помощью антиевропейских популистских сил внутри Евросоюза всячески пытались помешать воссоединению Украины с Европой.

"Именно воссоединению, потому исторически мы были ее частью... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – подчеркнул президент.

Как известно, 29 мая президент России Владимир Путин в Париже заявил, что французско-российские отношения начались с бракосочетания дочери князя Ярослава Мудрого "русской" Анны Ярославны с Генрихом I в 1051 году.

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов.

Украинская правда

Темы: Порошенко Путин история
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