Прокуратура направила Курченко подозрение в создании банды

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Вторник, 30 мая 2017, 16:10

Прокуратура направила уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем, олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме С. Курченко", - говорится в сообщении.

Указывается, что составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

"По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск", - сообщили в ГПУ.

"Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых есть у 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - отметили в Генпрокуратуре.

Как известно, в январе 2017 Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

22 марта 2016 Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской отрасли.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Украинская правда

Темы: Курченко прокуратура розыск
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