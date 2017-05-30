За "многострадальное" дело Штепы снова возьмутся 7 июня
Ленинский районный суд Харькова на подготовительном заседании во вторник, 30 мая, назначил на 7 июня рассмотрение дела относительно экс-мэра Славянска Нели Штепы по сути.
Об этом со ссылкой на прокуратуру Харьковской области 30 мая передает "Интерфакс-Украина".
"Суд назначил первое заседание по сути дела на 7 июня", - сообщили агентству в пресс-службе.
Как известно, после того, как коллегия Коминтерновского райсуда Харькова приняла решение о своем отводе, дело Штепы будут слушать заново уже четвертый раз.
Штепу арестовали 13 июля 2014.
Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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