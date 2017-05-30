Штаб: В зоне АТО погиб украинский боец, еще двое ранены

В зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский боец, еще двое получили ранения.



Об этом во вторник сообщает пресс-центр штаба АТО в своей странице в Facebook.



"С начала суток в результате боевых действий подразделения сил АТО понесли потери. К сожалению, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.



"Оперативная обстановка в районе проведения АТО сегодня существенных изменений не претерпела - остается напряженной, впрочем вполне контролируемой ВС Украины. С начала суток пророссийские НЗФ 16 раз открывали огонь по украинским воинам", - сообщили в пресс-центре АТО.

Указывается, что четыре раза боевики использовали запрещенную минскими соглашениями артиллерию.



Украинская правда