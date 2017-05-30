Боевики обстреляли Авдеевку: Трое местных ранены
В результате обстрела Авдеевки ранения получили трое местных жителей.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
По его словам, боевики совершили обстрел жилых кварталов города около 19:40.
"Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Одна мина залетела во двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша. Информация уточняется", - написал он на Facebook.
В то же время руководитель местной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что на транспортной остановке пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, а мина попала во двор частного домовладения по ул. Лермонтова, 77.
Украинская правда
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