Боевики обстреляли Авдеевку: Трое местных ранены

В результате обстрела Авдеевки ранения получили трое местных жителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По его словам, боевики совершили обстрел жилых кварталов города около 19:40.

"Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Одна мина залетела во двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша. Информация уточняется", - написал он на Facebook.

В то же время руководитель местной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что на транспортной остановке пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, а мина попала во двор частного домовладения по ул. Лермонтова, 77.

Украинская правда