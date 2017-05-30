В МИД ожидают, что встреча лидеров "нормандского формата" состоится летом

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Вторник, 30 мая 2017, 23:30

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль допускает встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) летом.

Об этом она сообщила в эфире "5 канала".

"Я думаю, встреча летом вполне реальна. Госпожа Меркель очень заангажирована в этот процесс, и предварительно обсуждался вопрос, что эта встреча состоится после ее возвращения с летних каникул", - сказала она.

При этом замминистра отметила, что еще не знает результатов встречи заместителей министров "нормандской четверки", которая состоялась во вторник в Берлине.

Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение переговоров лидерами стран "нормандского формата" в ближайшее время.

Украинские новости

Темы: МИД международные отношения
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