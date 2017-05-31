CNN рассказал, как Украина затролила Россию в твиттере

Американский телеканал CNN обратил внимание на диалог официальных twitter-аккаунтов России и Украины о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина касательно королевы Франции Анны Ярославны.

"Мир стал свидетелем еще одного новаторского использования GIF дипломатии во вторник, когда официальный twitter-аккаунт Украины поиздевался над официальным аккаунтом России", - говорится в публикации CNN.

"Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала российско-французские отношения, позвольте нам напомнить последовательность событий", - говорится в записи украинского аккаунта с прикрепленным изображением глухого леса, который был на территории Москвы в 1051 году, когда Анна Ярославна стала женой французского короля.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.

В ответ на это, российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.

"Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас", - говорится в заметке.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) 30 травня 2017 р.

Украина ответила мемом из мультсериала "Симпсоны", где персонаж переворачивает табличку с надписью "Россия", а на обратной стороне появляется надпись "Советский союз".

"Вы действительно не меняетесь, не так ли?", - задает риторический вопрос украинский аккаунт.

Как известно, 29 мая президент России Владимир Путин в Париже заявил, что французско-российские отношения начались с бракосочетания дочери князя Ярослава Мудрого "русской" Анны Ярославны с Генрихом I в 1051 году.

После этого заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ "пытался ввести в заблуждение" французов.

По этому поводу посмеялся и президент Петр Порошенко, заявив, что Анну Киевскую Путин пытался "на глазах всей Европы похитить в российскую историю".

Высказывание Путина было отмечено критиками как попытка размыть границу между российской и украинской историей. И очевидно, попытка присвоить историческую фигуру отражается в контексте продолжающегося конфликта в Крыму, отмечает CNN.