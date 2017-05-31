Боевики обстреляли детский лагерь в Волновахском районе

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Среда, 31 мая 2017, 06:27

Боевики обстреляли территорию воспитательного детского центра в с. Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Об обстреле сообщил охранник воспитательного заведения. Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию и установила, что в помещении столовой повреждены 3 окна и еще столько же в корпусах № 1 и 4.

Пострадавших нет - во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется уже в июне.

 
police.dn.ua
 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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