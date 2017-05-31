Оккупанты оштрафовали крымского татарина за флаг с тамгой

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Среда, 31 мая 2017, 07:22

Аметхана Юсупова, крымского татарина, задержанного в оккупированном Крыму в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая, оштрафовали на 10 тысяч российских рублей.

Об этом сообщает издание "15 минут".

Так называемый Бахчисарайский районный суд во вторник, 30 мая, вынес первое решение по "административному делу" в отношении крымских татар, которые 18 мая ехали на автомобилях с крымскотатарскими флагами.

В ходе заседания "суда" были заслушаны показания "свидетелей", которые не смогли точно пояснить, видели ли они Аметхана Юсупова 18 мая.

"В общем, как и ожидалось, было два свидетеля, которые точно не смогли определить, видели ли они именно Юсупова Аметхана 18 мая, четко не объяснили, как они поняли, что это была колонна, и были ли на машине Аметхана  флаги. Также свидетели запутались, это была мазда 3 или 6, рапорта и протоколы в материалах дела тоже имеют много вопросов и не соответствий, как минимум в части обвинений против Аметхана", — сообщил на своей странице в Facebook активист Сервер Мустафаев.

Бахчисарайский "суд" продолжит рассмотрение этого "дела" в отношении других крымских татар в среду, 31 мая.

Темы: Крым крымские татары оккупация
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