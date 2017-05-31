АТО: 44 обстрела, погиб один боец ​​ВСУ, еще пять получили ранения

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Среда, 31 мая 2017, 07:50

За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования осуществили 44 обстрела позиций ВСУ, из них 8 из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморский направление. На этом участке фронта бандформирования осуществили 24 обстрела.

Так, укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого поздно вечером были обстреляны из 120-мм минометов. Также с наступлением сумерек вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкиного, Гнутового, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкиного, Павлополя и Марьинки обстрелы также осуществляли вражеские снайперы.

Донецкое направление. Здесь подконтрольные России вооруженные банды продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Так, уже вечером, около 19.45 часов, боевики в который раз обстреляли из минометов Авдеевку. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там никто не пострадал.

В целом, Авдеевка и его пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по оборонным укреплениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцевого.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия.

В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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