СМИ: Трамп раздавал свой номер телефона государственным лидерам

Президент США Дональд Трамп в нарушение протокола раздавал мировым лидерам номер своего мобильного телефона.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

"Президент Трамп раздавал свой номер телефона мировым лидерам и призывал звонить ему напрямую, что нарушает дипломатический протокол и вызывает опасения по поводу безопасности режима и секретности коммуникаций главнокомандующего США", - пишет издание.

Речь идет о лидерах Канады и Мексики

"Из двоих только премьер Канады Джастин Трюдо воспользовался случаем", - добавляет издание.

Трамп также обменялся телефонами с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет издание со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Между тем, издание отмечает, что ни в США, ни в Канаде не ответили на их запросы относительно этой информации.