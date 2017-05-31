Голосование за совет общественного контроля при НАБУ началось

317 просмотров
0
Среда, 31 мая 2017, 09:17

Стартовало открытое рейтинговое интернет-голосование за желающих работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Голосование началось в 9:00 и продлится до 21:00 среды, 31 мая, сообщает НАБУ.

Отдать голоса за представителей общественных объединений на сайте бюро могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур из 56 претендентов от 35 ОО.

Каждому избирателю на голосование отведено 15 минут.

Темы: НАБУ кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ и САП взялись за судью, дело которого вела и закрыла ГПУ 31 мая 2017, 05:38
НАБУ не отпустило Насирова в США 30 мая 2017, 20:48
Кто рвется контролировать НАБУ? 30 мая 2017, 16:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Теракт в дипломатическом квартале Кабула: есть погибшие, более 50 раненых
Хроника 31 мая. Амбарная книга Партии регионов и битва Бойко за меткомбинат
CNN рассказал, как Украина затролила Россию в твиттере
В ГФС объяснили, почему таможня задерживает некоторые посылки с товарами
Все новости
Олег Кришталь

Интервью с одним из самых цитируемых украинских ученых в мире

кино

Названы победители Каннского кинофестиваля