Голосование за совет общественного контроля при НАБУ началось

Стартовало открытое рейтинговое интернет-голосование за желающих работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.



Голосование началось в 9:00 и продлится до 21:00 среды, 31 мая, сообщает НАБУ.



Отдать голоса за представителей общественных объединений на сайте бюро могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур из 56 претендентов от 35 ОО.



Каждому избирателю на голосование отведено 15 минут.