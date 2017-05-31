Конфликт в НАПК: Корчак говорит, что Рябошапке не хватает образования

Председатель НАПК Наталья Корчак ответила на обвинения члена агентства Руслана Рябошапки, который упрекает ее в превышении служебных полномочий.

Об этом она написала в Facebook.

Напомним, 30 мая Рябошапка обвинил председателя НАПК в том, что она, нарушая закон о предотвращении коррупции и регламент агентства, единолично утвердила Инструкцию о порядке ведения делопроизводства, которой лишила членов антикоррупционного органа права подписывать любые письма.

"Не могу не объяснить уважаемому члену НАПК Руслану Рябошапке, который, к сожалению, не является профессором права, делает сообщения на страницах соцсетей в рабочее время и общение с которым сейчас носит исключительно публичный характер, ситуацию "единоличного утверждения Инструкции о порядке ведения делопроизводства", - начала она свой ответ.

Корчак уверяет, что закон о предотвращении коррупции устанавливает перечень внутренних нормативных документов Нацагентства по предотвращению коррупции, которые должны приниматься этим органом, но Инструкция по делопроизводству к нему не относится.

"Правда, утверждение данного документа предусматривает Регламент НАПК (пункт 13.1), который, кстати, разрабатывался господином Рябошапкой как экспертом ПРООН в свое время. В результате имеем ситуацию, когда нормы Регламента нашего органа не соответствуют вышеупомянутому Закону", - упрекнула она члену НАПК.

Глава агентства сообщила также, что Инструкция выносилась на заседание НАПК трижды, в сентябре и дважды в декабре 2016 года, но так и не была принята, поскольку ее принятие "искусственно затягивалось".

"Утверждение прошло соответствующим приказом. И это никоим образом не нарушает норм действующего законодательства", - подчеркнула она.

В комментариях к этому сообщению Рябошапка поставил Корчак такой вопрос: "Если Вы были уверены в том, что это решение должно быть принято единолично, для чего тогда трижды его выносили на рассмотрение Агентства?"

"Регламент - документ, который принимался всеми членами НАПК, в т. ч. Вами. Он является обязательным для выполнения всеми членами НАПК, в т. ч. - Вами", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в конце марта Рябошапка заявлял, что Наталья Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом опровергала.

Украинская правда