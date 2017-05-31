Скандальный экс-губернатор Луганщины не внес залог и ждет ареста

Подозреваемый в налоговых махинациях экс-глава Луганской ОГА и областной ГНА Александр Антипов не внес залог в 15 млн грн, поэтому прокуратура просит суд арестовать его.

Об этом в ночь на среду сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Завтра (31 мая - ред.) в 9.00 мы сдаем в Печерский суд города Киева ходатайство об изменении на более строгую (арест) меру пресечения для бывшего председателя ГНА в Луганской области подозреваемого Антипова, который не внес в течение 5 дней определенный ему судом залог в размере 15 млн грн", - написал он.

По словам Матиоса, вечером 30 мая следователь военной прокуратуры объявил Антипову уже второе подозрение, помимо превышения власти, - по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем).

Прокурор рассказал также, что во время обыска дома у задержанного экс-чиновника изъяли 4 миллиона долларов.

Как сообщалось, суд избрал Антипову меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязал носить электронный браслет слежения.

24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев. Среди них был и Антипов, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов наличными.

Украинская правда