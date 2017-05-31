Измерять соответствие квотам на ТВ стоит понедельно – Сюмар

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Среда, 31 мая 2017, 11:46

Измерять соответствие контента закону о квотах на телевидении стоит по итогам недели, говорит заместитель главы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

В интервью Лига.net она выразила мнение, что гостей телешоу не стоит заставлять говорить на украинском языке из-за закона о квотах.

"Мы работали над этим законом очень долго. Переносили рассмотрение, дорабатывали и подчищали спорные места. Там есть компромиссы, но я бы не называла их недоработками", – отметила она.

Сюмар не согласилась с мнением, что ведущий может сказать по-украински три слова за эфир – и квота будет засчитана для всей передачи: "Это бред какой-то".

"Я читаю комментарии на этот счет и поражаюсь манипуляциям. Ведущий или сотрудник телеканала обязан говорить на украинском языке. Гости студии могут говорить на том языке, на котором им комфортно. Заставлять гостя говорить на украинском было бы неправильно. Я считаю, что задаваемые на украинском языке вопросы уже будут к этому стимулировать", – сказала она.

"Что касается фильмов, то 100% фильмов должны быть дублированы либо озвучены по-украински. Допускается 10% оригинальной речи – это, например, если западный фильм о пытках в советских лагерях и там русские надзиратели говорят по-русски. Это можно не дублировать или переводить. Это называется творческий замысел", – отметила Сюмар.

По ее словам, задача была увеличить присутствие украинского языка на телевидении в целом. "Этим законом мы такой задачи достигаем. Включительно с новостными каналами", – считает Сюмар.

"Измерять соответствие квотам на телевидении стоит понедельно, а не по дням. Так как мы понимаем, что сетка вещания строится на неделю – то есть на канале может быть все будние дни 100% украиноязычные, а в выходной они пустят условный русскоязычный "95 квартал" 2,5 часа в прайм-тайм, и квоты при этом будут соблюдены. Но это технологично", – заявила депутат.

Как известно, 23 мая Верховная Рада приняла закон, по которому доля передач и/или фильмов на украинском языке для общенациональных телерадиоорганизаций составляет не меньше 75% с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, а для региональных и местных вещателей –50%. Доля новостей на государственном языке в эти же промежутки времени также должна быть не менее 75% выпуска.

Закон об украинском языке на телевидении вступит в силу через 4 месяца, а созданный в Украине русскоязычный телепродукт еще 1 год и 4 месяца будет учитываться в украиноязычную квоту.

26 мая глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Алена Рощенко, УП

Темы: телевидение язык законодательство
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