Власти думают о языковых квотах для печатных СМИ

Есть законопроект о том, что 50% контента печатных средств массовой информации должны быть на украинском языке, а для интернет-изданий такого не предлагают.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в интервью Лига.net.

На вопрос, стоит ли ожидать для печатных и интернет-СМИ закона, подобного закону о квотах на телевидении, она ответила: "Это даже не рассматривается, государство это не должно регулировать".

"Разница в том, что телевидение работает на государственном частотном ресурсе. Государство имеет право регулировать то, для чего дает свой ресурс, – это европейский подход", – сказала она.

"Но если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", – сообщила Сюмар.

"Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению", – отметила она.

"Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", – заявила Сюмар.

Как известно, 23 мая Верховная Рада приняла закон, по которому доля передач и/или фильмов на украинском языке для общенациональных телерадиоорганизаций составляет не меньше 75% с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, а для региональных и местных вещателей –50%. Доля новостей на государственном языке в эти же промежутки времени также должна быть не менее 75% выпуска.

Закон об украинском языке на телевидении вступит в силу через 4 месяца, а созданный в Украине русскоязычный телепродукт еще 1 год и 4 месяца будет учитываться в украиноязычную квоту.

26 мая глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Алена Рощенко, УП