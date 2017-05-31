СМИ хотят обязать соблюдать "политический баланс" в новостях

В Верховной Раде вскоре зарегистрируют проект закона об аудиовизуальных услугах, который предполагает соблюдение политического баланса в новостях.

Об этом заместитель главы фракции "Народный фронт" в парламенте Виктория Сюмар сказала в интервью Лига.net.

"Проект закона еще не зарегистрирован, но скоро будет", – сообщила она, отвечая на вопрос журналиста.

"Это мы делаем в соответствии с обязательствами Совета Европы, этот законопроект разработан экспертами Совета Европы. Там будет норма о том, что новости должны быть правдивыми, объективными и сбалансированными. В нашем законодательстве сегодня нет нормы, обязывающей новостные ресурсы быть честными", – заявила Сюмар.

"Могу сказать, что телеканалы уже сегодня довольно резко отреагировали на эту норму, на что европейцы нас спросили: А, собственно, почему?", – отметила она

На вопрос, как достичь объективности, если правда часто недоказуема, Сюмар ответила: "Речь идет о балансе".

"Например, в кодексе ВВС четко прописано, что у них в эфирной сетке за неделю должны быть освещены все парламентские или основные политические силы страны - никого не игнорируют, всем дают высказаться. Начинать нужно хотя бы с этого", – сказала она.

"Потому что картина нелицеприятна. Я вчера смотрела вечерний выпуск новостей на "Интере" – там 7 сюжетов против "Народного фронта". Они, используя государственные частоты, мстят за что-то своим политическим оппонентам. Общенациональный канал не должен себе этого позволять. Это работает точно не в интересах потребителей информации, они-то заинтересованы в правде", – сказала депутат НФ.

На замечание, что канал "Эспрессо" хорошо освещает "Народный фронт", а "Оппозиционный блок" – не часто, а канал "1+1" быстро "превращается в пропагандистскую площадку, когда это очень нужно (Игорю) Коломойскому", Сюмар ответила:

"Вопрос баланса должен касаться всех, пример с "Интером" был просто самым свежим".

"У нас на телевидении много таких вещей, о которых не принято говорить: это постановочные сюжеты, манипуляция, откровенное вранье, игнорирование второй точки зрения. Это очень сильно искажает повестку дня в глазах общества", – отметила она.

На замечание, что по данным "Честно" партия "Народный фронт" – в лидерах по размещению джинсы в СМИ, Сюмар ответила: "Я этим не занимаюсь. Я всегда была противником подобной практики. Возможно, что-то и есть, я не отрицаю. Но лично я за годы депутатства не написала ни одного подобного текста".

"Я даже работаю сейчас над законопроектом, в котором было бы четкое определение джинсы, чтобы за это можно было бы привлечь к ответственности. Потому что когда слышу на радио рядом с новостью о гибели наших военных что-то типа "доказаны уникальные способности водки такой-то", становится стыдно", – сказала депутат.

Алена Рощенко, УП