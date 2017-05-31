Сытник раскритиковал процедуру назначения аудитора НАБУ в ВР

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что скандал с назначением аудитора НАБУ от Верховной Рады возник из-за несовершенства процедуры отбора.



Об этом он рассказал 20 мая, говорится в материале "Один день с Артемом Сытником. Как председатель НАБУ охотится на крупную рыбу".



"На нем (Найджеле Брауне - ред.) такого бейджика ("креатура Порошенко" - ред.) не было, насколько я знаю. Меня очень часто спрашивают, почему так произошло, что был такой скандал. Мое мнение, что скандал был не из-за какой-то фамилии, а потому, что процедура была какая-то непрозрачная и немного неправильная, что были такие попытки назначить этого аудитора. Поэтому и была такая реакция. Потому что был конкурс, подавались люди, был победитель этого конкурса. Его рекомендовали проголосовать в зале", - сказал глава НАБУ.



Сытник подчеркнул, что главным в процессе аудита НАБУ – легитимность решения.



"Мы не говорим, что идеально делаем свою работу. Я уверен, что, возможно, какие-то замечания в ходе аудита будут. Вопрос стоит не только для нас, а вообще для всей антикоррупционной реформы – чтобы вывод этого аудита, или отрицательный, или положительный, - чтобы этот вывод был легитимным, чтобы не было сомнений в объективности этого вывода. А если, простите, заходит человек и не может объяснить, откуда он взялся, но уже знает, что у нас все плохо - ну..." - не договорил он.



О возможности своей отставки директор НАБУ заявил:



"Как это можно вообще исключить? Отрицательное заключение аудита, отставку? Возможно, вообще примут закон и ликвидируют, как в Румынии. Конституционный Суд признал неконституционным их агентство с добродетели – и ликвидировали. Я даже не исключаю, что и у нас такое может быть, что в Конституционный Суд обратятся с конституционным иском: "Прошу признать закон о НАБУ неконституционным". Таких вариантов очень много", - сказал он.



Как известно, отклоненный Радой кандидат в аудиторы НАБУ Найджел Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.



Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.



Брауна называют креатурой Администрации президента.



26 мая Кабинет министров выбрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства Буроменского Михаила Всеволодовича.



Украинская правда