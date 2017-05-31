В ГФС удивлены резонансом вокруг запрета на ввоз известных брендов

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Среда, 31 мая 2017, 13:15

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан уверяет, что процедура ввоза брендовых вещей в Украину не изменилась.

Об этом он сказал на заседании правительства на просьбу прокомментировать информацию о том, что руководство ГФС препятствует ввозу на таможенную территорию брендовых товаров.

"Я не понимаю, почему такой резонанс получила данная информация, поскольку это процедура, которая функционировала и продолжает функционировать, определенная как Таможенным кодексом, так и международными конвенциями", – заявил Продан.

"Я это связываю с тем, что сегодня Фискальная служба проводит ряд контрольно-проверочных мероприятий, связанных с сетями интернет-магазинов, а также с сортировочными станциями, где проводится растаможка международных почтовых отправлений", – сказал он.

Накануне стало известно, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, приобретенными в иностранных интернет-магазинах. В список вошло более тысячи брендов, в том числе: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chevrolet, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Subaru, Xerox, Xiaomi и пр.

В список также попали дочерние предприятия корпорации "Roshen".

Позже директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко объяснил: "Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить".

Он опроверг, что таможням якобы дали указание запрещать физическим лицам ввозить в Украину товары торговых марок, заявленных в таможенном реестре.

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Алена Рощенко, УП

Темы: Фискальная служба таможня Кабинет министров
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IP: 35.187.34.---taras_bg31.05.2017 13:29
От холопи, ми їх оберігаємо від контрафактної продукції, а вони неблагодарні ще й незадоволені...
Ми здивовані резонансом!...

Країна державних тоталітарних ідіотів.
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