Аваков на Кабмине вспомнил о Саакашвили

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Среда, 31 мая 2017, 13:33

Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабмина попросил и.о. председателя ГФС Мирослава Продана рассказать об успехах Одесской таможни без губернатора Михеила Саакашвили.

"У нас в Одесской области работал такой один политический аферист, Саакашвили его фамилия. После того как он ушел, настраивал там работу, и на таможне в том числе. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы там были, после этого как работала таможня. Сколько вы зарабатывали на момент работы в регионе нашего популиста Саакашвили и сейчас? Это интересно было бы услышать ", - обратился глава МВД к руководителю фискальной службы.

Продан ответил, что в течение последних трех месяцев Одесская таможня значительно улучшила показатели работы.

"Одесская таможня перевыполняет (в этот период - ред.) индикатив не меньше чем на 170%. В марте, апреле и мае поступления от Одесской таможни ГФС составляли более 2 млрд грн каждый месяц. Относительно прошлого года это составляет более 200% (роста - ред.)", - доложил он.

Гройсман, в свою очередь, попросил сравнить поступления в ежедневном разрезе.

"Если ранее они (денежные поступления - ред.) были в размере 50-60 миллионов ежедневно, то сегодня они увеличились более чем на 100 миллионов", - рассказал Продан.

Как известно, когда Саакашвили был председателем Одесской ОГА, у них с Аваковым был конфликт. Своего апогея он достиг в декабре 2015 года, когда на заседании Нацсовета реформ они сначала начали кричать друг на друга, а потом Аваков не выдержал и запустил стакан с водой в сторону Саакашвили.

В сети даже опубликовали видео этого столкновения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Аваков Саакашвили
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