Экс-депутат Фирсов запускает альтернативу Оппоблоку на Донбассе

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Среда, 31 мая 2017, 14:00

Бывший депутат Егор Фирсов и его команда инициируют создание политической силы, которая станет проукраинской альтернативой "Оппозиционному блоку" и Партии регионов на Донбассе.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Если в Украине нет политической силы, которая могла бы качественно и системно работать с населением в южных и восточных регионах (я не беру в расчет пятую колонну) и противостоять там реваншу пророссийских сил, остается только сделать ее самостоятельно. Другого выхода нет", - написал он.

По его слвоам, уже собралась небольшая инициативная группа, которая договорилась действовать сообща, а это Денис Казанский, Егор Фирсов, Николай Малуха, Руслан Калинин, Денис Каплунов, Алексей Митасов, Олег Зонтов.

"Также помогать нам будет Сергей Гармаш (главред издания "Остров" - УП). Это, конечно, пока еще не партия, а только инициатива по созданию партии. Создание политической силы – это долгий и тяжелый труд (если у тебя конечно нет миллиона долларов и благословения кого-то из олигархов). Но, как известно, долгая дорога всегда начинается с первого шага", - написал Фирсов.

"Восточные регионы – как были, так и остаются нашим медвежим углом, где не работает толком ни власть, ни украинская оппозиция. К сожалению, на неофициальном уровне во многих партийных офисах существует мнение, что Донбасс в электоральном плане для них бесперспективен, поэтому нет смысла тратить на него ресурсы и время", - пишет Фирсов.

"Таким образом возникает своего рода замкнутый круг – на Донбассе сохраняется монополия регионалов, потому что другие с регионом не работают, а не работают с регионом потому, что "там все равно только за регионалов голосуют", - добавил он.

По его словам, из-за этого активная, проукраинская молодежь просто уезжает из Донбасса, не видя там для себя никаких перспектив и не желая жить в "заповеднике совка". Остается электорат "регионалов".

По его словам, рабочее название новой партии – "Альтернатива", "поскольку в проблемных регионах слишком уж часто приходится слышать фразу "альтернативы нет".

Как известно, съезд партии БПП "Солидарность" 25 марта принял решение отобрать депутатский мандат у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП.

Фирсов заявил о выходе из фракции БПП в начале февраля 2016 года и отметил, что хотел покинуть фракцию еще тогда, когда она не поддержала решение о лишении мандата Игоря Кононенко.

Фирсов баллотировался в парламент на довыборах 17 июля 2016 года по 206 округу в Чернигове, однако проиграл выборы самовыдвиженцу Максиму Микитасю, который не посещает 70% заседаний ВР.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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