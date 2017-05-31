Депутаты обжаловали закон о декоммунизации в КСУ

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Среда, 31 мая 2017, 15:47

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.

Об этом сообщает 31 мая пресс-служба "Оппоблока".

По мнению одного из инициаторов представления (всего их 46 -ред.) "оппоблоковца" Василия Нимченко, положения оспариваемого закона о декоммунизации "нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам".

Также, по мнению депутата, закон о декоммунизации "провоцирует раскол общества по идеологическому, социальному и духовному признакам и создает реальные угрозы государственности Украины".

Согласно данным на сайте КСУ, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Как известно, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

В мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Как сообщалось, 9 мая 2017 в Одессе, Днепре и других городах Украины были задержанные за распространение коммунистической символики.

Украинская правда

Темы: декоммунизация суд
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Комментарии — 2
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IP: 195.230.128.---center231.05.2017 16:21
Ватника Василия Нимченко вместе с его боссом Медведчуком давно пора показательно расстрелять именно за то, что как раз они многие годы "провокують розкол суспільства за ідеологічною, соціальною і духовною ознаками та створюють реальні загрози державності України"
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IP: 72.141.174.---MukolaI31.05.2017 16:17
Сам каналізаційний блок треба заборонити , бо воно і є підгрунтям для розколу суспільства
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