Спасатели предупреждают о шторме и граде

В четверг, 1 июня, на юге и востоке Украины местами ожидаются грозы, в некоторых населенных пунктах возможен град и сильный ветер.



Такое предупреждение обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 июня в южной и восточной части местами грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.



В целом по прогнозу синоптиков лето начнется умеренно теплой и преимущественно сухой (за исключением восточных и южных областей) погодой.

Прогноз на 1 июня

Алена Рощенко, УП