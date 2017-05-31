Спасатели предупреждают о шторме и граде

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Среда, 31 мая 2017, 16:13

В четверг, 1 июня, на юге и востоке Украины местами ожидаются грозы, в некоторых населенных пунктах возможен град и сильный ветер.

Такое предупреждение обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 июня в южной и восточной части местами грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В целом по прогнозу синоптиков лето начнется умеренно теплой и преимущественно сухой (за исключением восточных и южных областей) погодой.

Прогноз на 1 июня
Прогноз на 1 июня

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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