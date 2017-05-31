Минобороны будет призывать по несколько десятков офицеров с области

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Среда, 31 мая 2017, 16:15

Количество офицеров запаса, которых будут призывать на военную службу, будет незначительной.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал представитель управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

Он сказал, что приказ вступит в силу после юстирования, которое должно состояться до конца недели.

На вопрос, какое количество офицеров будет призываться, он ответил "немного".

"Если разделить, количество лиц, которых будут призывать, на 25 административных единиц, то это будут десятки из области. То есть, незначительное количество", - сказал он.

"Не составит проблемы отобрать это количество среди офицеров запаса, учитывая то, что за последние 7 лет у нас подготовлено 70 тысяч (офицеров первичного офицерского состава, получивших военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служивших - ред.)", - сказал Венскович.

По его словам численность призванных в каждой области будет зависеть от количества военнообязанных офицеров запаса, состоящих на учете.

"Есть общая численность (офицеров, которых нужно призвать - ред.) и в зависимости от количества военнообязанных офицеров запаса, состоящих на учете, там будет распределение. Это все зависит от учетных данных", - сказал он.

В то же время на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook опубликовали разъяснения по призыву.

Как известно, 30 мая Минобороны призывает на военную службу офицеров запаса, получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

"Срочная служба" продлится 18 месяцев.

Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.

После прохождения 3-месячной доподготовки призванных офицеров назначат на должности в воинских частях и подразделениях, не привлекающихся в АТО.

В Минобороны отметили, что до призыва могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения, или по состоянию здоровья.

Александр Шумилин, УП

Темы: Минобороны армия
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