Перестрелка в Винницкой области: 6 человек ранены, 42 - задержаны

2419 просмотров
0
Среда, 31 мая 2017, 16:38

В результате стрельбы, произошедшей в среду в селе Метановка Винницкой области, ранения получили шесть человек, правоохранители задержали более 40 вооруженных людей.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Группа вооруженных лиц в балаклавах ворвалась на территорию зернотока и начала стрельбу, в результате которой шесть человек получили повреждения различной степени тяжести", - рассказал он.

По его словам, это преимущественно местные жители, охранявшие зерноток. Один из них, 45-річчний мужчина, который получил ранение из травматического оружия в живот. Двое из травмированных госпитализированы.

"После прибытия полиции и отказа правонарушителей сложить оружие бойцы-спецназовцы и полицейские задержали более 40 вооруженных правонарушителей. По предварительной информации, у задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина", - сообщил он.

Тракало добавил, что это была попытка рейдерского захвата.

"Установлено, что конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и собственниками имущественных паев. В дальнейшем полиция будет разбираться в деталях", - рассказал он.

По словам Тракало, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

Ситуацию также прокомментировал в Facebook глава Национальной полиции Игорь Князев. Он рассказал, что силовики "уложили лицом в землю" 42 человека с оружием.

"Молодчики в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка", - написал он.

По словам начальника полиции, этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

"В результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановки получил ранение в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратилось еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались", - рассказал Князев.

Как сообщалось ранее, на территорию зернотока в селе Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и начали стрельбу, в ходе которой был ранен один человек.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу, есть раненый 31 мая 2017, 15:40
СБУ предотвратила пророссийскую акцию по перекрытию дороги на Винничине 19 мая 2017, 06:04
В Виннице акция "Никто не забыт, ничто не забыто" провалилась 9 мая 2017, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Перестрелка в Винницкой области: 6 человек ранены, 42 - задержаны
Минобороны будет призывать по несколько десятков офицеров с области
В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу, есть раненый
Активисты: Власть парализует работу Конституционного суда
Все новости
Инструкция

Как из плохих дорог сделать хорошие

Мифы

О психическом здоровье в комиксах