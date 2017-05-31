Премьер Черногории подтвердил общение с пранкерами, выдававшими себя за Порошенко
Премьер-министр Черногории Душко Маркович подтвердил, что общался с российскими пранкерами, которые выдавали себя за президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.
Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.
По его словам, этот разговор лишь подтвердил, что его правительству нечего скрывать и он не имеет тайной повестки дня.
Вместе с тем Маркович сообщил, что некоторые из его ответов во время беседы были искажены. В частности речь идет о преследовании лидеров оппозиционного Демократического фронта, который выступает против членства страны в НАТО.
"Я не переслушивал сказанное, поскольку знаю, что говорил. То, что пишут об этом в соцсетях неправда. Я не говорил, что жду подтверждения обвинительного заключения. Я лишь выразил надежду на законные действия, которые по ним ожидаю ", - сказал премьер Черногории.
Напомним, российские пранкеры Лексус и Вован заявили, что разыграли премьера Черногории Душко Марковича от имени президента Украины Петра Порошенко. Аналогичныйразговор с Душко Марковичем было проведено пранкерами и от имени премьера Украины Владимира Гройсмана.
Пранкерам Лексусу и Вовану ранее удалось разыграть множество политиков, деятелей культуры и других известных людей. Украинские чиновники также неоднократно фигурировали в их розыгрышах.
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