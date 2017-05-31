Кучма: На Донбассе необходима полицейская миссия ОБСЕ

Бывший президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Украина должна настаивать на введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

О этом он в среду сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Необходимо кричать о том, что происходит в Украине, чтобы все поняли, что на территории бывшего Союза (СССР) появляется еще один замороженный конфликт, и мы видим, что у России нет никакого желания, чтобы он пропал. Это будет не Приднестровье, потому что у них нет границ с РФ, а у нас более 400 км... Сначала ожидали решения Совбеза ввести миротворческую миссию - нет. Много разговоров было, чтобы ввести полицейскую миссию - на этом надо настаивать, чтобы взять под контроль линию разграничения и границу", - сказал он.

Кучма также напомнил, что украинская сторона выступает за создание при ТКГ рабочей группы по вопросам границы.

"Рабочая группа необходима, чтобы обсудить эту проблему. Механизмов, как передать границу, нет... Это очень сложная вещь, поэтому я говорю о миротворческих силах, чтобы хотя бы ОБСЕ туда пустили, чтобы они для начала хотя бы ввели какой-то контроль", - добавил он.

Представитель Украины в ТКГ также сообщил, что Украина пока не получила подтверждения относительно заложников, которых готовы освободить боевики в рамках обмена.

Также, Кучма ожидает, что по итогам ближайших переговоров лидеров стран "нормандского формата" они озвучат совместную позицию относительно ситуации на Донбассе.

"Хочется, чтобы прошел "нормандский формат" в новом формате: они вышли все и сделали хотя бы общее заявление, как смотрят на проблему в Украине, а не так, что встречаются руководители, разошлись и каждый выражает свое мнение", - сказал он, добавив, что по итогам встречи 30 мая на уровне заместителей министров иностранных дел не было общего коммюнике.

Кучма также выразил надежду на то, что новый президент Франции Эммануэль Макрон будет способствовать активизации "нормандского формата".

"Мне кажется, что особым образом должен сыграть новый президент Франции. Смотря на него и слушая его, кажется, что он не тот человек, который бросает слова на ветер просто так. У него есть желание показать, что Франция - одна из важных стран", - сказал он.

Кроме того, Кучма считает, что важным будет то, какую позицию относительно Украины займет Президент США Дональд Трамп.