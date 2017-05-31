КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

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Среда, 31 мая 2017, 18:32

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно информации, с 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

"Государственная пограничная служба Украины просит всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО Пограничная служба
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