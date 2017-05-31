КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно информации, с 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.
"Государственная пограничная служба Украины просит всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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