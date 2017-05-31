Маселко возмущен, что суд вынес по нему решение перед голосованием

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Среда, 31 мая 2017, 18:43

Адвокат и активист Роман Маселко возмущен тем фактом, что Окружной админсуд Киева накануне голосования за новый состав Совета общественного контроля при НАБУ признал незаконным его избрание в СОК в 2016 году.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

Маселко, который баллотируется в новый состав СОК, считает неслучайным тот факт, что такое решение было принято как раз накануне голосования. Как известно, голосование за новый состав СОК стартовало в среду, 31 мая, и продлится до 21:00.

Согласно сообщению на сайте Окружного адмисуду Киева, суд признал незаконным избрание Маселко 2 июня 2016. "Материалами дела подтверждено, что ответчик (НАБУ - УП.), не имея на это полномочий, организовал проведение конкурса, самостоятельно заказал и использовал программу "Система рейтингового Интернет-голосования" для проведения рейтингового Интернет-голосования", - говорится в сообщении.

"То есть НАБУ не имело права организовывать выборы. А еще вроде моих документов не было на сайте. И НАБУ НЕ убедилось, что только граждане Украины голосовали за меня", - пишет Маселко в facebook.

Он не исключает возможность обысков у него дома. "Да я, особо опасный преступник, надо навести порядок дома, обыски уже не за горами", - пишет с иронией Маселко.

Маселко призывает принять участие в избрании новых членов РГК.

На сайте НАБУ до 21.00 продолжается интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ в 2017 году.

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Украинская правда

Темы: НАБУ
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