Порошенко: Теперь стоимость газа будет определять не Кремль, а рынок

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Среда, 31 мая 2017, 21:09

Президент Украины Петр Порошенко считает, что после выигрыша "Нафтогаза", стоимость газа на украинском рынке будут определяться не Кремлем, а прозрачным и свободным рынком.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Положение "бери или плати" отменено. В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", - отметил президент в своем сообщении.

По словам Порошенко, решение Трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка.

"Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа", - написал президент.

"Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридическим способом", - добавил он.

Президент также подтвердил, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей.

Как известно, 31 мая требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" были полностью отменены.

Гройсман рассказал о катастрофе, которая произошла бы из-за проигрыша "Нафтогаза" в суде.

Экономическая правда

Темы: Порошенко газ Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 109.108.83.---Rebe_31.05.2017 21:43
Чё та мне кажется, что это будет опять определять Петя, Гройсман и Ахметов....
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IP: 35.189.213.---vik735231.05.2017 21:42
Та невже? А що в Україні вже є ринок газу?
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