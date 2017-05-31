Порноресурс разместил у себя фильм Навального о Медведеве

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Среда, 31 мая 2017, 21:49

Порноресурс PornHub разместил у себя на сайте фильм оппозиционного политика Алексея Навального "Он вам не Димон".

Ролик появился на сайте после того, как Люблинский суд Москвы обязал Навального удалить все публикации, где упоминается миллиардер Алишер Усманов, в частности, фрагмент фильма "Он вам не Димон".

После решения суда Навальный в твиттере опубликовал свою переписку с PornHub.

В конце прошлого года PornHub был внесен Роскомнадзором в список запрещенных сайтов. В апреле 2017 года ограничение было снято.

В среду суд признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

Сам Навальный после заседания заявил, что не собирается удалять ролик и выполнять решение суда, и призвал сторонников "еще сильнее бороться с системой".

Новая газета

Темы: Медведев цензура Росcия
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