День в АТО: 10 обстрелов, потерь нет

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Среда, 31 мая 2017, 22:26

Пророссийские боевики в среду 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, не применяя при этом тяжелого артиллерийского вооружения.

Как сообщает пресс-центр АТО, в течение дня обстановка на Донбассе частично стабилизировалась, однако на отдельных участках линии соприкосновения обстрелы со стороны пророссийские НВФ не прекратились.

На Приморском направлении боевики дважды открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО - из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Чермалыка.

"Донецкое направление. На этой части фронта бандформирования 4 раза обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки. Применяли боевики гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, по одной из наших позиций вел огонь вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам 4 раза. В частности, дважды под обстрелы из стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Донца. А вблизи Новотошковского боевики выпустили в сторону украинских позиций более десятка 82-мм мин. Там же зафиксировано ведение огня снайпером противника.

По состоянию на 18:00, с начала суток, потерь среди украинских воинов не было.

Украинская правда

Темы: АТО
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