В Сирии погиб еще один российский военнослужащий

56 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 01:44

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий — контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Всего, по официальным данным, за время военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт администрации города.

Обстоятельства гибели Деревицкого не уточняются. Ему было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию.

РБК отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать информацию о гибели российского военнослужащего.

Накануне стало известно о гибели в Сирии российского военного советника. В Минобороны РФ заявили, что он был убит в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером.

Темы: Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Договоренности о личной встрече Путина и Трампа на G20 нет – WSJ 3 мая 2017, 06:51
Доклад HRW: сирийский режим систематически применяет химоружие 3 мая 2017, 02:30
В Сирии погиб российский подполковник 3 мая 2017, 00:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет
Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым
Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться
Интерпол отказался искать депутата-беглеца
Все новости
Гормон сладкоежки

Ученые объяснили, почему нам постоянно хочется сладкого

Репортаж

Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны