В Польше задержали "ночного волка" из-за угрозы безопасности страны

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Четверг, 4 мая 2017, 02:56

Польские пограничники задержали в городе Мисловице на юге страны гражданина России, который составляет угрозу для безопасности страны.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польский сайт Interia.pl.

Впоследствии выяснилось, что задержанный – член прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки".

"Могу подтвердить, что в рамках проверки легальности пребывания в Мисловицах проверена группа из 36 человек, один из которых задержан. В системе Шенген он обозначен как личность, которая представляет угрозу для безопасности страны", - заявила представитель пресс-службы пограничной службы РП Йоанна Рокицкая.

По ее словам, задержанный будет передан российской стороне.

Российские СМИ сообщили, что задержанным оказался член байкерского клуба "Ночные волки" Николай Логинов.

Как известно, группа российских байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест".

Темы: Польша Росcия
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