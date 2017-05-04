США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету

США 3 мая второй раз за неделю запустили баллистическую ракету дальнего действия.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских военных.

Ракета Minuteman III была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Она пролетела более 4000 миль (6437 км) и упала в Тихом океане возле Маршалловых островов.

Запуск произошел буквально через несколько дней после того, как Северная Корея предприняла попытку очередного испытания ракеты, но оно прошло неудачно.

При этом военные США утверждают, что запуск Minuteman III был запланирован давно и не связан с действиями КНДР.

По словам пресс-атташе ВВС США, пуски ракет запланированы на 3-5 лет вперед и может потребоваться год, чтобы распланировать и осуществить каждый запуск. Она добавила, что обычно планируется четыре запуска ракет в год.

26 апреля США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету. Она пролетела 4200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.