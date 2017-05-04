США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету

925 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 06:53

США 3 мая второй раз за неделю запустили баллистическую ракету дальнего действия.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских военных.

Ракета Minuteman III была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Она пролетела более 4000 миль (6437 км) и упала в Тихом океане возле Маршалловых островов.

Запуск произошел буквально через несколько дней после того, как Северная Корея предприняла попытку очередного испытания ракеты, но оно прошло неудачно.

При этом военные США утверждают, что запуск Minuteman III был запланирован давно и не связан с действиями КНДР.

По словам пресс-атташе ВВС США, пуски ракет запланированы на 3-5 лет вперед и может потребоваться год, чтобы распланировать и осуществить каждый запуск. Она добавила, что обычно планируется четыре запуска ракет в год.

26 апреля США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету. Она пролетела 4200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон заявил, что доверие между США и Россией отсутствует 4 мая 2017, 00:31
США продолжат помогать Украине деньгами – Данилюк 3 мая 2017, 15:22
В США начали расследование в отношении француза-боевика ОРДО 3 мая 2017, 12:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: 52 обстрела, 9 украинских военных ранены
Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет
Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым
Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться
Все новости
Репортаж

Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны

6 фильмов мая

Гай Ричи, Ридли Скотт и Ульрих Зайдль