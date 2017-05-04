Суд по делу Януковича перенесли на 18 мая

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Четверг, 4 мая 2017, 10:57

Оболонский районный суд перенес подготовительное заседание по делу в отношении экс-президента Виктора Януковича на 18 мая 10:00.

Такое решение принял в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

"Предоставить стороне защиты возможность на участие в судебном заседании Виктора Януковича путем видеотрансляции", - отметил он.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты экс-президента.

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Темы: Янукович суд
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