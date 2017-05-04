Суд по делу Януковича перенесли на 18 мая
Оболонский районный суд перенес подготовительное заседание по делу в отношении экс-президента Виктора Януковича на 18 мая 10:00.
Такое решение принял в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.
"Предоставить стороне защиты возможность на участие в судебном заседании Виктора Януковича путем видеотрансляции", - отметил он.
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты экс-президента.
дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.