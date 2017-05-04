Для ремонта ДФС договорились о "тишине" – Жебривский

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Четверг, 4 мая 2017, 12:34

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Донбассе дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОблВЦА Павел Жебривский.

"Донецкая фильтровальная станция все еще обесточена. СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения", - написал он.

Жебривский добавил, что сейчас в Авдеевку вода подается по графику.

"Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) Главное управление ДСНС Украины в Донецкой области подвозит воду водовозами", - написал он.

Как известно 2 мая Жебровский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция снова обесточена.

Украинская правда

Темы: Жебривский Донбасс АТО
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