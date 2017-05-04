НАБУ заявляет, что будет просить стран-партнеров задержать Онищенко

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Четверг, 4 мая 2017, 13:35

Национальное антикоррупционное бюро собирается сотрудничать с компетентными органами других стран в контексте розыска и задержания экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом говорится в заявлении НАБУ на официальной странице в Facebook.

"Решение Интерпола об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, причастного к организации так называемой "газовой схемы", в результате чего Украина был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн, технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого", - отметили в НАБУ.

"Впрочем, отказ в запросе украинской стороны, не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко", - добавили в Бюро.



Там заявили, что Украина имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов за рубеж по розыску, задержанию и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что она находится на территории этого государства.

"Сейчас Бюро ведется сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Обладая информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами", - говорится в заявлении.

Как известно, 3 мая стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко, относительно которого НАБУ ведет расследование по газовому делу.

Онищенко на своей странице прокомментировал решение:

"Собственно, ничего другого в любой правовой стране мира ожидать и не приходится. Интерпол не на моей стороне и не против НАБУ или Петра Порошенко. Интерпол просто не занимается политической заказухой".

Украинская правда

Темы: Онищенко Интерпол
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