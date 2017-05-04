Украину и Россию могут на 3 года отстранить от участия в Евровидении

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Четверг, 4 мая 2017, 16:27

Европейский вещательный союз, который организовывает песенный конкурс Евровидение, на следующей неделе рассмотрит вопрос о применении санкций к Украине и России за ситуацию, которая сложилась в этом году.

Об этом немецкому изданию ZDF Heute сообщил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, передает "Телекритика".

По его словам, свое решение союз объявит уже после конкурса, вероятно, в рамках заседания 12 июня.

Фрайлинг уточнил, что не сомневается в том, что страны будут наказаны, вопрос заключается лишь в том, какие именно санкции это будут.

Устав ЕВС предусматривает, в частности, такие санкции, как денежный штраф, лишение спонсорской поддержки, отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет и др.

Глава оргкомитета Евровидения напомнил, что, организуя конкурс, Украина взяла на себя обязательства обеспечить выступление всех участников, но не выполнила его в отношении российской представительницы - певицы Юлии Самойловой.

Однако, по его словам, и Россия нарушила правила конкурса, поскольку представители ее делегации не присутствовали на обязательных предварительных встречах в Киеве в начале года.

Напомним, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексировать Крым.

В связи с этим российский медиахолдинг ВГТРК (каналы "Россия-1", "Россия-24", "РТР-Планета" и др.) И "Первый канал" официально отказались от трансляции конкурса в этом году.

Темы: Украина Росcия Евровидение
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IP: 35.187.26.---kerubino04.05.2017 16:50
А не послати б Украіні цей мовний союз подалі разом з іх Євробаченням ,якщо вони підігрують Мордору і все це робиться не безкоштовно .
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